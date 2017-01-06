В Сумах спасатели вытянули «Вольво» из снега

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.
Преодолев расстояние в 5 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля КамАЗ повышенной проходимости легковушку освободили из снежного заноса и с помощью буксировочного троса доставили до безопасного участка пути. Всего в спасательной операции было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники
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