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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели вытянули «Вольво» из снега

Сегодня, 26 января, в 1:46 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о том, что вблизи с. Верхнее Песчаное (территория Сумского городского совета) в снежный занос на второстепенной дороге попал легковой автомобиль «Volvo».

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Преодолев расстояние в 5 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля КамАЗ повышенной проходимости легковушку освободили из снежного заноса и с помощью буксировочного троса доставили до безопасного участка пути. Всего в спасательной операции было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники

Общество Спасатели
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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