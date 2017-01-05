В Сумах стало больше «упрощенцев» второй группы

С начала вступления в силу положений Налогового кодекса сумские плательщики-«упрощенцы» столкнулись с большим количеством законодательных нововведений. В частности, был упрощен порядок отчетности, предприятия получили возможность предоставлять заявление на регистрацию плательщиком единого налога в электронном виде, в течение года изменить группу и ставку налога.
«Главный показатель позитива - состояние бюджетных поступлений. Так, в 2016 году субъекты хозяйствования-«упрощенцы», которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, перечислили в бюджет 185 млн грн. Указанная сумма составляет 127% от запланированного. Следует отметить, что в число плательщиков указанной категории относятся «единщики» Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов. По состоянию на 25 января 2017 года их общая численность составляет – 11 275, что на 758 предпринимателей больше аналогичного периода 2016 года», - отметила заместитель начальника инспекции Татьяна Ольховая.
Большинство субъектов хозяйствования предпочли вторую группу упрощенной системы налогообложения. Сейчас ее выбрали 5991 представителей из общего количества зарегистрированных в инспекции «упрощенцев». В разрезе местоположения: 4876 таких в Сумах, 523 - в Сумском районе, 382 - в Белопольском, 210 - в Краснопольском.
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