Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14178

В Сумах стало больше «упрощенцев» второй группы

По информации управления налогов и сборов с физических лиц Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, количество новых «упрощенцев» II группы в текущем году увеличилась на 65.

С начала вступления в силу положений Налогового кодекса сумские плательщики-«упрощенцы» столкнулись с большим количеством законодательных нововведений. В частности, был упрощен порядок отчетности, предприятия получили возможность предоставлять заявление на регистрацию плательщиком единого налога в электронном виде, в течение года изменить группу и ставку налога.

«Главный показатель позитива - состояние бюджетных поступлений. Так, в 2016 году субъекты хозяйствования-«упрощенцы», которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, перечислили в бюджет 185 млн грн. Указанная сумма составляет 127% от запланированного. Следует отметить, что в число плательщиков указанной категории относятся «единщики» Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов. По состоянию на 25 января 2017 года их общая численность составляет – 11 275, что на 758 предпринимателей больше аналогичного периода 2016 года», - отметила заместитель начальника инспекции Татьяна Ольховая.

Большинство субъектов хозяйствования предпочли вторую группу упрощенной системы налогообложения. Сейчас ее выбрали 5991 представителей из общего количества зарегистрированных в инспекции «упрощенцев». В разрезе местоположения: 4876 таких в Сумах, 523 - в Сумском районе, 382 - в Белопольском, 210 - в Краснопольском.

Общество Налоги
view counter

По тематике

Вчера 11:31

Сумские налоговики решили работать еще больше

Государственная налоговая инспекция в г. Сумы докладывает, что для качественного выполнения органами ГФС Украины возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков и...

23.01.2017 14:49

Сумским общественникам дали полгода отсрочки

Срок приведения неприбыльными организациями учредительных документов требованиям Налогового кодекса продлен до 1 июля 2017 года....

13.01.2017 17:39

Налогоплательщики Сумщины заплатили в бюджет рекордную сумму

Всего налогоплательщики Сумщины оплатили в бюджет в 2016 году 8,6 млрд гривен....

13.01.2017 09:29

Итоги - 2016: в бюджет Украины сумчане направили 2 миллиарда 640 миллионов гривен налогов

По информации начальника Государственной налоговой инспекции в г. Сумы Юрия Мельника, по итогам 2016 года в Сводный бюджет Украины поступило...

05.01.2017 13:30

С начала года минимальная сумма страхового взноса составляет 704 гривны

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области, с 1 января 2017 года для физических лиц - предпринимателей, избравших общую...

Новости

Ксения Каримова по-прежнему нуждается в помощи
06.01.2017 17:23
В Сумах всего 131 участник АТО получил разрешение на разработку проектов землеустройства
Сегодня 14:24
На Сумщине полиция изъяла переделанный на «травмат» стартовый пистолет
Сегодня 13:59
Пограничники остановили сумчанина, который на санях вез мясо в Россию
Сегодня 13:47
В Сумах стало больше «упрощенцев» второй группы
Сегодня 13:14
В Сумах роменчане проводят высотные работы на Металлургов
Сегодня 12:39
На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса «скорую»
Сегодня 12:09
На Сумщине земельный конфликт решали при помощи оружия
Сегодня 12:00
В Сумах на копов бросаются с шилом
Сегодня 11:33
В Сумах стартует чемпионат Украины по футзалу среди ветеранов (трансляция)
Сегодня 11:14
В пятницу в Сумах отключат свет на Криничной
Сегодня 11:10
На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу
Сегодня 10:43
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.