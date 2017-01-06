В Сумах роменчане проводят высотные работы на Металлургов

Напомним, именно в этом доме в начале 2017 года в квартире на седьмом этаже произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва были разрушены перекрытия между 6 и 7 и 7 и 8 этажами, повреждены окна с 5 по 8 этажи. Всего повреждения различного характера получили 5 квартир.
К проведению работ привлечено 16 человек и 3 единицы техники под руководством заместителя Центра по оперативному реагированию полковника службы гражданской защиты Ярослава Шкурского.
«Главная сложность в проведении подобного рода работ заключается в том, что нужно с большой осторожностью разбирать поврежденные конструкции, да еще и на такой высоте, - отметил начальник Центра полковник службы гражданской защиты Сергей Беляев. - Но мы соответствующее снаряжение, оборудование, инструменты, а главное обученный персонал, за плечами у которого большой опыт восстановительных работ на высоте и на освободившемся Донбассе, и в других регионах Украины. Поэтому в ближайшие дни мы готовы передать эстафету строителям, чтобы в кратчайшие сроки люди смогли вселиться в свои квартиры».
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