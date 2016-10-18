Землю под рынком возле универмага «Киев» передали ДП «Паркинг»

Это именно тот участок, где ООО «Укртехносинтез» планировало построить торговый центр, говорится в сюжете UA:СУМИ. На сессию пришли около 60 предпринимателей, которые отстаивали свое право остаться работать на этом месте. Как отметил частный предприниматель Александр Сержук, история началась с 2013 года. Теперь, предприниматели будут платить деньги в бюджет города, а не третьим лицам.
Глава правового управления Сумского горсовета Олег Чайченко сообщил, что эта земля останется в коммунальной собственности и коммунальное предприятие будет решать, какие суммы будут платить предприниматели.
В учредителях общества «Укртехносинтез», с которым судились предприниматели, - жена бизнесмена Григория Дашутина.
«Там как был Шанхай, так и остался. Там крысы бегают, там грязь, поэтому у меня нет комментариев. Если бы я сказал, что кто-то борется и наводит порядок, то это одна ситуация. Я сегодня не готов строиться, дорогие кредиты, видите какая ситуация. Я кстати очень рад, что не втянулся в строительство, а с другой стороны я вижу, что там происходит - гадюшник», - прокомментировал ситуацию Григорий Дашутин.
На этом рынке работает около 200 предпринимателей. Суд же еще за 12 соток на этой территории должен состояться в Харькове 16 февраля.
Напомню, отстаивать свои места ездили в Киев и пикетировали там Высший хозяйственный суд. 25 октября суд вынес решение в пользу сумских предпринимателей.
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