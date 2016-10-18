Землю под рынком возле универмага «Киев» передали ДП «Паркинг» «За» решение передать почти 27 соток дочернему предприятию «Паркинг» проголосовали 23 из 43 присутствующих депутатов.

Это именно тот участок, где ООО «Укртехносинтез» планировало построить торговый центр, говорится в сюжете UA:СУМИ. На сессию пришли около 60 предпринимателей, которые отстаивали свое право остаться работать на этом месте. Как отметил частный предприниматель Александр Сержук, история началась с 2013 года. Теперь, предприниматели будут платить деньги в бюджет города, а не третьим лицам.

Глава правового управления Сумского горсовета Олег Чайченко сообщил, что эта земля останется в коммунальной собственности и коммунальное предприятие будет решать, какие суммы будут платить предприниматели.

В учредителях общества «Укртехносинтез», с которым судились предприниматели, - жена бизнесмена Григория Дашутина.

«Там как был Шанхай, так и остался. Там крысы бегают, там грязь, поэтому у меня нет комментариев. Если бы я сказал, что кто-то борется и наводит порядок, то это одна ситуация. Я сегодня не готов строиться, дорогие кредиты, видите какая ситуация. Я кстати очень рад, что не втянулся в строительство, а с другой стороны я вижу, что там происходит - гадюшник», - прокомментировал ситуацию Григорий Дашутин.

На этом рынке работает около 200 предпринимателей. Суд же еще за 12 соток на этой территории должен состояться в Харькове 16 февраля.

Напомню, отстаивать свои места ездили в Киев и пикетировали там Высший хозяйственный суд. 25 октября суд вынес решение в пользу сумских предпринимателей.