На Сумщине полиция изъяла переделанный на «травмат» стартовый пистолет Полицейские обнаружили и изъяли у 28-летнего жителя Охтиршины пистолет и четыре патрона к нему. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

К сотрудникам Ахтырского отдела полиции поступила информация от неравнодушных жителей одного из сел района о том, что их односельчанин хранит дома огнестрельное оружие. Правоохранители проверили информацию, и она нашла свое подтверждение.

Во время санкционированного обыска в домовладении 28-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли стартовый пистолет ПСШ790, который был переделан для стрельбы резиновыми пулями. При осмотре оружия, из магазина пистолета изъяли четыре патрона калибра 9 мм с резиновыми пулями. Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел пистолет вместе с патронами в лесополосе и хранил для самозащиты.

«Сейчас все « находки » направлены на комплексное экспертное исследование, - комментирует событие начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Эксперты проверят исправность пистолета, и не является ли он орудием ранее совершенных преступлений. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства полицейские проверят версию владельца нелегального оружия относительно источника ее происхождения ».

Отдел коммуникации полиции Сумской области