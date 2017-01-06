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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59171

На Сумщине полиция изъяла переделанный на «травмат» стартовый пистолет

Полицейские обнаружили и изъяли у 28-летнего жителя Охтиршины пистолет и четыре патрона к нему. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

К сотрудникам Ахтырского отдела полиции поступила информация от неравнодушных жителей одного из сел района о том, что их односельчанин хранит дома огнестрельное оружие. Правоохранители проверили информацию, и она нашла свое подтверждение.

Во время санкционированного обыска в домовладении 28-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли стартовый пистолет ПСШ790, который был переделан для стрельбы резиновыми пулями. При осмотре оружия, из магазина пистолета изъяли четыре патрона калибра 9 мм с резиновыми пулями. Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел пистолет вместе с патронами в лесополосе и хранил для самозащиты.

«Сейчас все « находки » направлены на комплексное экспертное исследование, - комментирует событие начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Эксперты проверят исправность пистолета, и не является ли он орудием ранее совершенных преступлений. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства полицейские проверят версию владельца нелегального оружия относительно источника ее происхождения ».

Отдел коммуникации полиции Сумской области

Право Оружие
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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