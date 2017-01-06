На Сумщине полиция изъяла переделанный на «травмат» стартовый пистолет

К сотрудникам Ахтырского отдела полиции поступила информация от неравнодушных жителей одного из сел района о том, что их односельчанин хранит дома огнестрельное оружие. Правоохранители проверили информацию, и она нашла свое подтверждение.
Во время санкционированного обыска в домовладении 28-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли стартовый пистолет ПСШ790, который был переделан для стрельбы резиновыми пулями. При осмотре оружия, из магазина пистолета изъяли четыре патрона калибра 9 мм с резиновыми пулями. Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел пистолет вместе с патронами в лесополосе и хранил для самозащиты.
«Сейчас все « находки » направлены на комплексное экспертное исследование, - комментирует событие начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Эксперты проверят исправность пистолета, и не является ли он орудием ранее совершенных преступлений. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства полицейские проверят версию владельца нелегального оружия относительно источника ее происхождения ».
Отдел коммуникации полиции Сумской области
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