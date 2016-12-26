Сумские биатлонистки с медалями чемпионата Украины В Сколе Львовской области на УСБ «Тысовец» проходят соревнования чемпионата Украины среди юношей и девушек.

В первом виде программы — индивидуальной гонке, победительницей среди девушек стала сумчанка Екатерина Свинаренко, второй была экс-сумчанка Оксана Коваленко, выступающая теперь за Харьков. Среди младших девушек сумчанка Алина Еременко стала третьей. Лучшим среди юношей был Евгений Ивченко с пятым местом, сообщает sportclub.sumy.ua.