Сумские биатлонистки с медалями чемпионата Украины

В первом виде программы — индивидуальной гонке, победительницей среди девушек стала сумчанка Екатерина Свинаренко, второй была экс-сумчанка Оксана Коваленко, выступающая теперь за Харьков. Среди младших девушек сумчанка Алина Еременко стала третьей.
Лучшим среди юношей был Евгений Ивченко с пятым местом, сообщает sportclub.sumy.ua.
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