В Конотопе грабят на спор Чтобы доказать своему знакомому, что он «настоящий» мужчина, 24-летний житель Конотопа ограбил женщину. Жертву выбрал среди случайных прохожих, у которой мужчина вырвал сумку и убежал.

Вечером на пульт «102» от 46-летней конотопчанки поступило сообщение об ограблении. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина только что вырвал из ее рук женскую сумочку, в которой находился сотовый телефон, около двухсот гривен и другие личные вещи, после чего скрылся. Примет злоумышленника потерпевшая не успела разглядеть.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Осмотрев прилегающую к месту преступления территорию, сотрудники полиции нашли опустошенную сумочку заявительницы. А в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что один из местных жителей сдал в ломбард украденный у потерпевшей телефон, за который получил 500 гривен.

Личность злоумышленника правоохранители установили быстро. Это был ранее судимый 24-летний житель Конотопа, который нигде не работал и на жизнь зарабатывал временными подработками. В содеянном он сразу признался. Пояснил, что на преступление пошел не из-за нехватки средств, а чтобы доказать своему знакомому, что он «настоящий» мужчина и способен на поступки...

Сегодня сотрудники полиции уже вернули похищенный мобильный владелице, а в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Такая дерзость может стоить злоумышленнику до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.