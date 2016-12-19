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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1581

В Конотопе грабят на спор

Чтобы доказать своему знакомому, что он «настоящий» мужчина, 24-летний житель Конотопа ограбил женщину. Жертву выбрал среди случайных прохожих, у которой мужчина вырвал сумку и убежал.

Вечером на пульт «102» от 46-летней конотопчанки поступило сообщение об ограблении. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина только что вырвал из ее рук женскую сумочку, в которой находился сотовый телефон, около двухсот гривен и другие личные вещи, после чего скрылся. Примет злоумышленника потерпевшая не успела разглядеть.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Осмотрев прилегающую к месту преступления территорию, сотрудники полиции нашли опустошенную сумочку заявительницы. А в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что один из местных жителей сдал в ломбард украденный у потерпевшей телефон, за который получил 500 гривен.

Личность злоумышленника правоохранители установили быстро. Это был ранее судимый 24-летний житель Конотопа, который нигде не работал и на жизнь зарабатывал временными подработками. В содеянном он сразу признался. Пояснил, что на преступление пошел не из-за нехватки средств, а чтобы доказать своему знакомому, что он «настоящий» мужчина и способен на поступки...

Сегодня сотрудники полиции уже вернули похищенный мобильный владелице, а в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Такая дерзость может стоить злоумышленнику до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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