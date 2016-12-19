В Конотопе грабят на спор

Вечером на пульт «102» от 46-летней конотопчанки поступило сообщение об ограблении. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина только что вырвал из ее рук женскую сумочку, в которой находился сотовый телефон, около двухсот гривен и другие личные вещи, после чего скрылся. Примет злоумышленника потерпевшая не успела разглядеть.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Осмотрев прилегающую к месту преступления территорию, сотрудники полиции нашли опустошенную сумочку заявительницы. А в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что один из местных жителей сдал в ломбард украденный у потерпевшей телефон, за который получил 500 гривен.
Личность злоумышленника правоохранители установили быстро. Это был ранее судимый 24-летний житель Конотопа, который нигде не работал и на жизнь зарабатывал временными подработками. В содеянном он сразу признался. Пояснил, что на преступление пошел не из-за нехватки средств, а чтобы доказать своему знакомому, что он «настоящий» мужчина и способен на поступки...
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