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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26182

Конотопчанин обокрал своего заснувшего собутыльника

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции Конотопа задержали ранее судимого 50-летнего жителя района.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился 58-летний житель Конотопского района. Заявитель рассказал, что из его дома пропали деньги.

Сотрудники полиции, пообщавшись с заявителем, установили, что накануне у мужчины гостил его товарищ, на которого и пало подозрение. Это был 50-летний односельчанин потерпевшего, который нигде не работал и уже неоднократно отбывал наказание за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В содеянном он сознался. Говорит, что кражу не планировал, а лишь воспользовался удачным моментом. Рассказал, что сначала они вместе распивали алкогольные напитки, а когда тот задремал, в одной из комнат дома, нашел в шкафу деньги в сумме 1 500 гривен и пошел прочь. Свою «находку» в тот же день потратил в местном магазине, что подтвердила продавщица сельского магазина.

В отношении подозреваемого следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), учитывая повторяемость преступления, наказанием за что может стать пятилетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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