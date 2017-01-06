Конотопчанин обокрал своего заснувшего собутыльника

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился 58-летний житель Конотопского района. Заявитель рассказал, что из его дома пропали деньги.
Сотрудники полиции, пообщавшись с заявителем, установили, что накануне у мужчины гостил его товарищ, на которого и пало подозрение. Это был 50-летний односельчанин потерпевшего, который нигде не работал и уже неоднократно отбывал наказание за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В содеянном он сознался. Говорит, что кражу не планировал, а лишь воспользовался удачным моментом. Рассказал, что сначала они вместе распивали алкогольные напитки, а когда тот задремал, в одной из комнат дома, нашел в шкафу деньги в сумме 1 500 гривен и пошел прочь. Свою «находку» в тот же день потратил в местном магазине, что подтвердила продавщица сельского магазина.
В отношении подозреваемого следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), учитывая повторяемость преступления, наказанием за что может стать пятилетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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