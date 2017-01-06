В Ромнах полицейские задержали серийного «кофемана»

В Роменский отдел полиции поступило сообщение от охранника супермаркета, который рассказал, что остановил мужчину, который пытался похитить упаковку кофе стоимостью 400 гривен. На место вызова прибыл наряд полиции.
Во время проверки полицейские установили, что 28–летний житель города, который ранее уже был судим за подобные преступления, действительно взял товар и попытался выйти из магазина, не рассчитавшись. К тому же, признался он, в тот день именно с этого торгового заведения подозреваемый уже совершил пять удачных краж. Последняя попытка – оказалась неудачной.
В свое оправдание мужчина объяснил, что очень любит этот напиток, но купить его - не хватает денег.
По подсчетам полицейских, общая сумма ущерба, которую причинил своими действиями вор, составила 1 345 гривен.
Сейчас в отношении мужчины следователи открыли пять уголовных производств по ч.2 ст. 185 (кража) и одно по ч.3 ст. 15 (покушение на преступление) ч.2.ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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