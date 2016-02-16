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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5872

Сумских участников АТО приглашают на танго

Общественный фонд «СУМЫ» открывает «Танго-клуб», где можно независимо от возраста и физической формы научиться танцевать.

«Для того чтобы привлечь внимание к проблемам участников АТО, которые имеют посттравматический синдром, в социальных сетях активно проводится флешмоб #22PushupChallenge.

Мы поддерживаем эту инициативу и предлагаем помогать демобилизованным реальными делами. Присоединяйтесь к миру танца в нашем «Танго-клубе», независимо от вашего возраста и физической формы!

Это прекрасное время досуга для людей любого возраста. Вершины мастерства может достичь каждый! Объятия в танце дают уверенность, спокойствие и хорошее настроение; это мир эмоций, страсти и чувств, возможность найти контакт с партнером, самим собой...

Занятия для участников АТО и членов их семей бесплатные, а уроки проводит квалифицированный и талантливый тренер.

Поэтому не медлите, а быстренько записывайтесь на тренировку!

Пишите, звоните, потому что количество мест в группах ограничено.

066-802-61-07 Ирина», - пишут организаторы.

Общество Помощь участникам АТО Танго
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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