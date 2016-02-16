Сумских участников АТО приглашают на танго Общественный фонд «СУМЫ» открывает «Танго-клуб», где можно независимо от возраста и физической формы научиться танцевать.

«Для того чтобы привлечь внимание к проблемам участников АТО, которые имеют посттравматический синдром, в социальных сетях активно проводится флешмоб #22PushupChallenge.

Мы поддерживаем эту инициативу и предлагаем помогать демобилизованным реальными делами. Присоединяйтесь к миру танца в нашем «Танго-клубе», независимо от вашего возраста и физической формы!

Это прекрасное время досуга для людей любого возраста. Вершины мастерства может достичь каждый! Объятия в танце дают уверенность, спокойствие и хорошее настроение; это мир эмоций, страсти и чувств, возможность найти контакт с партнером, самим собой...

Занятия для участников АТО и членов их семей бесплатные, а уроки проводит квалифицированный и талантливый тренер.

Поэтому не медлите, а быстренько записывайтесь на тренировку!

Пишите, звоните, потому что количество мест в группах ограничено.

066-802-61-07 Ирина», - пишут организаторы.