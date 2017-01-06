Сумские копы вернули домой заблудившегося пенсионера

В полицию обратилась небезразличная женщина, которая заметила мужчину пожилого возраста, который не ориентировался на местности. Патрульным, которые прибыли на место происшествия, 79-летний гражданин рассказал, что, по его мнению, он находится в Кролевце.
Впоследствии, мужчина вспомнил и сообщил полисменам, как его зовут, и добавил, что в Сумах живет его родной брат, данные которого также назвал. По имеющимся базам стражи порядка выяснили место проживания его родственника.
Полицейские доставили его на улицу Харьковскую, где передали родным, которые уже несколько часов самостоятельно его разыскивали.
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