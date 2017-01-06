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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42279

Сумские копы вернули домой заблудившегося пенсионера

Инцидент произошел 25 января, около 7 часов утра, на улице Героев Крут.

В полицию обратилась небезразличная женщина, которая заметила мужчину пожилого возраста, который не ориентировался на местности. Патрульным, которые прибыли на место происшествия, 79-летний гражданин рассказал, что, по его мнению, он находится в Кролевце.

Впоследствии, мужчина вспомнил и сообщил полисменам, как его зовут, и добавил, что в Сумах живет его родной брат, данные которого также назвал. По имеющимся базам стражи порядка выяснили место проживания его родственника.

Полицейские доставили его на улицу Харьковскую, где передали родным, которые уже несколько часов самостоятельно его разыскивали.

Право Патрульная полиция
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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