В Сумах пьяная езда завершилась угрозами свидетелям 25 января, ночью, около 2 часов, на улице Ремесленной, с просьбой подтолкнуть машину к прохожему обратился водитель Daewoo Lanos с шашкой такси, который только что высадил пассажирку, и хотел, но не смог из-за технических неисправностей продолжить дальнейшее движение.

Во время разговора пешеход заметил, что водитель имеет явные признаки опьянения. Проявив сознательную гражданскую позицию, гражданин позвонил в полицию. Поняв, что помощи можно не ждать, водитель закрыл транспортное средство и бросился наутек.

Мужчина догнал и задержал его. На место происшествия оперативно прибыли и патрульные.

В присутствии 2 свидетелей мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения как в медицинском учреждении, так и с помощью алкотестера.

При оформлении админматериалов по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП к водителю такси вернулась его недавняя пассажирка, которая, как и водитель, имела признаки алкогольного опьянения.

38-летняя женщина неоднократно пыталась разными методами повлиять на рассмотрение дела. Заметив, что полицейские не обращают на нее внимания, она начала запугивать свидетелей.

Пассажирка подошла к женщине, которая была свидетелем события, и начала угрожать ей физической расправой, если она не уйдет с места оформления админматериалов и явится в суд для дачи показаний. На замечание свидетеля она не реагировала. Поэтому, 30-летняя гражданка обратилась к патрульным с заявлением об угрозе применения относительно нее физической расправы.

На водителя все же составили соответствующие админматериалы, а его пассажиркой теперь будут заниматься следователи.