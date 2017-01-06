Копа-вымогателя уволят из сумской полиции

Такое решение принял начальник ГУНП области. По данному факту им было назначено служебное расследование, по результатам которого как руководитель Краснопольского отделения полиции, так и его заместители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины.
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