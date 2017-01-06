Копа-вымогателя уволят из сумской полиции Сотрудник Краснопольского отделения полиции, который был задержан за вымогательство и получение от местного жителя неправомерной выгоды за содействие в восстановлении утерянного военного билета, будет уволен из рядов Национальной полиции.

Такое решение принял начальник ГУНП области. По данному факту им было назначено служебное расследование, по результатам которого как руководитель Краснопольского отделения полиции, так и его заместители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины.