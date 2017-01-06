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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41252

На Сумщине фискала подозревают в превышении служебных полномочий

Прокуратурой Сумской области старшему следователю следственного управления Главного управления Государственной фискальной службы сообщено о подозрении в умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему полномочий.

Установлено, что подозреваемым 9 ноября 2016 года безосновательно внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уклонении от уплаты налога должностными лицами общества с ограниченной ответственностью. В дальнейшем, 12 ноября того же года, в рамках указанного уголовного производства, в нарушение действующего законодательства, проведен обыск в г. Киев на таможенном посту «Столичный» и изъято 9 контейнеров с тканями, поступившие в адрес указанного общества, а также документы по импорту этих тканей.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, кроме того, прокуратурой уже направлено в суд ходатайство об отстранении его от занимаемой должности. Действия старшего следователя квалифицированно по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия) Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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