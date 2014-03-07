В Сумах создали архитектурно градостроительный совет

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов, подобный орган ранее существовал при управлении архитектуры и градостроительства департамента градостроительства и земельных отношений, и, поскольку такой пока ликвидирован, возникла необходимость в создании нового совета. В его состав включили 32 человека. Возглавит его начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов, его заместителем по совету стала заместитель по управлению Ольга Бондаренко, секретарем - начальник отдела генерального плана управления архитектуры и градостроительства Александр Фролов. Также в составе архитектурно градостроительного совета - специалисты отрасли, представители структурных подразделений городского совета, КП «Горсвет», КП «Горводоканал», ООО «Сумытеплоэнерго», государственных учреждений, депутаты городского совета.
Совет коллегиально будет рассматривать и обсуждать градостроительные, архитектурные и инженерные решения, градостроительную и проектную документацию.
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