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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03205

В Сумах создали архитектурно градостроительный совет

На внеочередном заседании в четверг, 26 января, исполнительный комитет принял решение о создании архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства.

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов, подобный орган ранее существовал при управлении архитектуры и градостроительства департамента градостроительства и земельных отношений, и, поскольку такой пока ликвидирован, возникла необходимость в создании нового совета. В его состав включили 32 человека. Возглавит его начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов, его заместителем по совету стала заместитель по управлению Ольга Бондаренко, секретарем - начальник отдела генерального плана управления архитектуры и градостроительства Александр Фролов. Также в составе архитектурно градостроительного совета - специалисты отрасли, представители структурных подразделений городского совета, КП «Горсвет», КП «Горводоканал», ООО «Сумытеплоэнерго», государственных учреждений, депутаты городского совета.

Совет коллегиально будет рассматривать и обсуждать градостроительные, архитектурные и инженерные решения, градостроительную и проектную документацию.

Общество Градсовет
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