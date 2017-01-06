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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0727

Сумская прокуратура открыла дело по взрыву на Холодногорской

В Сумах устанавливаются обстоятельства повреждения узла учета газа в девятиэтажном доме.

В четверг, 26 января 2017 года, около 22 ч. 20 мин. с внешней стороны девятиэтажного дома по ул. Холодногорская, д. 33/1 в г. Сумы взорвался газопровод. На место происшествия немедленно выехало руководство Сумской местной прокуратуры, Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области, следователи, оперативные сотрудники, инспектор-криминалист, специалисты управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области.

Установлено, что днем именно в этом месте работниками ПАО «Сумыгаз» проводились работы по установке узла учета газа, в частности оборудован узел металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в указанный узлы не подавался.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружены чека и металлические осколки. Пострадавшие от последствий взрыва отсутствуют. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия - причиной взрыва стало взрывное устройство.

Указанные сведения 27 января 2017 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.

Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксацию доказательств совершения уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается. Состояние следствия находится на контроле прокурора Сумской области Виталия Матвийчука, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взрыв Взрыв счетчика
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