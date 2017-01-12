В Сумах полицейские разоблачили системную «магазинную» воровку

В Сумской отдела полиции с заявлением о краже обратилась управляющая одного из супермаркетов города. Заявительница рассказала, что камеры наблюдения, установленные в торговом зале бытовой химией, зафиксировали два факта совершения краж средств гигиены из торговых полок неизвестной молодой женщиной.
«На место происшествия прибыли полицейские, которые, просмотрев видео, быстро установили личность злоумышленницы, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Ею оказалась 24-летняя местная жительница, которая уже является подозреваемым по двум уголовным производством за совершение краж из магазинов города. Злоумышленница «специализировалась» на шампунях, косметике и других средствах гигиены. По предварительным подсчетам, своими поступками подозреваемая нанесла ущерб трем торговым заведениям на общую сумму в полторы тысячи гривен ».
По всем выявленным фактам полицейские открыли уголовное производство по соответствующим частям ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В рамках досудебного следствия подозреваемого проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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