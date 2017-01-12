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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44241

В Сумах полицейские разоблачили системную «магазинную» воровку

Работники Сумского отдела полиции уже доказали причастность 24-летней злоумышленницы к совершению краж из трех торговых точек на общую сумму в полторы тысячи гривен. Ее «добычей» стали средства гигиены и косметика. Такой «шопинг» может стоить молодой женщине уплаты большого штрафа или даже лишения свободы.

В Сумской отдела полиции с заявлением о краже обратилась управляющая одного из супермаркетов города. Заявительница рассказала, что камеры наблюдения, установленные в торговом зале бытовой химией, зафиксировали два факта совершения краж средств гигиены из торговых полок неизвестной молодой женщиной.

«На место происшествия прибыли полицейские, которые, просмотрев видео, быстро установили личность злоумышленницы, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Ею оказалась 24-летняя местная жительница, которая уже является подозреваемым по двум уголовным производством за совершение краж из магазинов города. Злоумышленница «специализировалась» на шампунях, косметике и других средствах гигиены. По предварительным подсчетам, своими поступками подозреваемая нанесла ущерб трем торговым заведениям на общую сумму в полторы тысячи гривен ».

По всем выявленным фактам полицейские открыли уголовное производство по соответствующим частям ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В рамках досудебного следствия подозреваемого проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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