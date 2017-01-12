На Сумщине служебная собака помогла найти в машине 6 кило наркотиков

Найти зелье в автомобиле «Mercedes», которым следовал в Россию наш соотечественник, помог пограничная служебная собака Джесси, натренированная на поиск наркотиков.
В ходе осмотра автомобиля правоохранители всего обнаружили 24 пакета с каннабисом. Часть пакетов находились в моторном отсеке, а другая в запасном колесе, которое пришлось разрезать. Общий вес наркотиков составляет около 6 килограммов.
Чтобы затруднить обнаружение наркотического вещества служебной собакой, к каждому из пакетов нарушители поместили ватные тампоны с характерным запахом аммиака.
Сейчас взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств правонарушения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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