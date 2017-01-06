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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30149

Сумские пограничники обнаружили у молдаванина патроны

26 января в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля микроавтобуса марки Volkswagen Crafter молдавской регистрации, на котором гражданин Молдовы въезжал в Украину, обнаружено травматические патроны.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в сумке среди других личных вещей обнаружили 6 патронов калибра 18 мм до бесствольное травматического пистолета «ОСА».

Сейчас патроны изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба сумского погранотряда.

Право Патроны Пограничники
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