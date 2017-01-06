Сумские пограничники обнаружили у молдаванина патроны

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в сумке среди других личных вещей обнаружили 6 патронов калибра 18 мм до бесствольное травматического пистолета «ОСА».
Сейчас патроны изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба сумского погранотряда.
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