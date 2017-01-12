Сумские патрульные обнаружили авто, которое находилось в розыске

Инспекторы патрульной полиции при проверке документов обнаружили, что вышеуказанный автомобиль находится в розыске по базе данных Государственной исполнительной службы Украины.
Полицейские вызвали на место остановки представителя исполнительной службы, который в дальнейшем эвакуировал транспортное средство на штраф-площадку, и вынесли на водителя админпостановление по статье 122 (пользование водителем во время движения транспортного средства средствами связи) КоАП.
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