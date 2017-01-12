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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00210

Сумские патрульные обнаружили авто, которое находилось в розыске

25 января, около 12 часов, за разговор по мобильному телефону во время движения на автомобиле экипаж патрульных остановил автомобиль Renault Kangoo на улице Юрия Ветрова.

Инспекторы патрульной полиции при проверке документов обнаружили, что вышеуказанный автомобиль находится в розыске по базе данных Государственной исполнительной службы Украины.

Полицейские вызвали на место остановки представителя исполнительной службы, который в дальнейшем эвакуировал транспортное средство на штраф-площадку, и вынесли на водителя админпостановление по статье 122 (пользование водителем во время движения транспортного средства средствами связи) КоАП.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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