Сумские патрульные обнаружили авто, которое находилось в розыске 25 января, около 12 часов, за разговор по мобильному телефону во время движения на автомобиле экипаж патрульных остановил автомобиль Renault Kangoo на улице Юрия Ветрова.

Инспекторы патрульной полиции при проверке документов обнаружили, что вышеуказанный автомобиль находится в розыске по базе данных Государственной исполнительной службы Украины. Полицейские вызвали на место остановки представителя исполнительной службы, который в дальнейшем эвакуировал транспортное средство на штраф-площадку, и вынесли на водителя админпостановление по статье 122 (пользование водителем во время движения транспортного средства средствами связи) КоАП.