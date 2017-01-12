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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50337

В Сумах на Харьковской столкнулись 4 авто

В ДТП на Харьковской повреждены 4 автомобиля.

25 января, около 10.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили 4 автомобиля, которые имели механические повреждения. Как выяснилось, 31-летний водитель, управляя Nissan Note, не удостоверившись в безопасности во время маневрирования, допустил столкновение с «Москвичом», который начал менять направление движения на другую полосу, по которой двигался автомобиль Opel. Во избежание столкновения Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП 4 автомобиля получили механические повреждения, никто не пострадал.

После оформления материалов ДТП стражи порядка составили на водителя транспортного средства Nissan Note административный протокол по статье 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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