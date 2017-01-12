В Сумах на Харьковской столкнулись 4 авто В ДТП на Харьковской повреждены 4 автомобиля.

25 января, около 10.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили 4 автомобиля, которые имели механические повреждения. Как выяснилось, 31-летний водитель, управляя Nissan Note, не удостоверившись в безопасности во время маневрирования, допустил столкновение с «Москвичом», который начал менять направление движения на другую полосу, по которой двигался автомобиль Opel. Во избежание столкновения Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП 4 автомобиля получили механические повреждения, никто не пострадал.

После оформления материалов ДТП стражи порядка составили на водителя транспортного средства Nissan Note административный протокол по статье 124 (совершение ДТП) КоАП.