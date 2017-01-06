В Сумах в патрульный «Приус» въехал «Лэнд крузер» Сегодня, 27 января, около 9 утра в Сумах произошло ДТП с участием полицейского «Приуса».

Авария произошла на улице Линейной. По словам свидетелей, не включив проблесковые маячки машина патрульных пошла на разворот. Не ожидавший таких действий «Приуса», автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», который ехал позади, совершил столкновение, сообщает СТС.

В результате ДТП у «Приуса» поврежденные двери и крыло, у «Тойоты» - царапины на бампере.