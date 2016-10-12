Сумской водоканал продолжает обновлять автопарк Автохозяйство предприятия получило в свой арсенал новую спецтехнику.

Пополнился автопарк городского водоканала каналопромывочным и иловсмактывающим автомобилями. Техника для водоканала была куплена за средства городского бюджета. На приобретение каналопромывочного автомобиля (на шасси МАЗ-6312С3-525-010, Евро-5) было выделено 3,68 млн грн. Иловсмактывающий автомобиль (на шасси МАЗ-5340, Евро-5) обошелся городскому бюджету в 2,58 млн грн. На приобретение данной техники тендерным комитетом КП «Горводоканал» были проведены открытые торги через электронную систему государственных закупок Prozorro.

Вопрос приобретения спецавтомобилей для коммунального предприятия было чрезвычайно актуальным. Сети водоотведения, а их в городе - 335 км, требуют регулярной очистки от большого количества различных загрязнений. К участку канализационных сетей за год поступает до пяти тысяч заявок на прочистку. Однако закупорка или засорение канализации бывает настолько существенные, что устранить их можно только с помощью спецтехники.

Новый каналопромывочный автомобиль предназначен именно для аварийного и профилактического очистки и промывки канализационных сетей диаметром от 50 мм до 1500 мм. Машина оснащена насосной гидродинамической установкой, благодаря которой вода из цистерны фургона, выходя под высоким давлением (630 атмосфер) и с большой скоростью, размывает осадок в трубе. Учитывая объемы ежегодной потребности в использовании данной спецмашины, срок ее окупаемости не превысит двух-трех лет.

Для эффективной очистки колодцев от грязи предприятие приобрело иловсмаоктывающий автомобиль. В состав его основного оборудования входят цистерна и вакуумный насос.

«Использование новой современной техники будет способствовать более эффективному и качественному обслуживанию сетей, позволит выполнить значительно больший объем работ и сэкономить средства, не тратя их на аренду подобной техники. Следует отметить, что с помощью новых спецавтомобилей будут не только устраняться засоры, но и проводиться плановая промывка канализационных сетей. Однако материально-техническая база предприятия требует дальнейшего обновления», - отметил директор предприятия Анатолий Сагач.

Кроме спецмашин, за средства городского бюджета в 2016 году было приобретено новое технологическое оборудование (итальянского производства): два сварочных генератора общей стоимостью 580 тыс. гривен и мотопомпу за 437 тыс. грн. Сварочные генераторы Gen Set MPM 15/400 IC-L обеспечивают одновременную работу как сварочного агрегата так и электрогенерацию, а мотопомпа (JD-250 G10 FKL10 TRAILER) имеет производительность до 340 куб. м / час., работает при глубине всасывания до 7,5 м, что позволит при возникновении аварийных ситуаций быстро перекачивать как стоки, так и загрязненную воду из мест повреждений магистралей.

Для работы на новой современной технике специалисты предприятия прошли специальное обучение, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».