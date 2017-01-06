На Сумщине грузовик застрял на ж/д переезде

26 января в 20:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Шостке у железнодорожного переезда стоит грузовой автомобиль MAN, который блокирует движение через пути. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
Преодолев расстояние в 2 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они отбуксировали грузовик до ближайшей автостоянки. В кабине транспортного средства находился водитель, который не нуждался в медицинской помощи.
Всего в спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
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