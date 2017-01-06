На Сумщине украли автомобиль вместе с водителем До 12 лет лишения свободы грозит двум злоумышленникам, которые похитили автомобиль вместе с водителем.

Благодаря быстрому реагированию и скоординированным действиям начальника Глуховского отдела Шосткинской местной прокуратуры и сотрудников Глуховского отдела полиции ГУ НП в Сумской области разоблачены лица, совершившие особо тяжкое преступление.

Так, 26 января 2017 года двое мужчин, находясь в с. Обложки Глуховского района, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении жителя г. Глухов, незаконно завладели его транспортным средством марки «Dacia Logan», после чего скрылись в неизвестном направлении. При этом, некоторое время удерживали водителя в автомобиле.

Как сообщил начальник Глуховского отдела Шосткинской местной прокуратуры Юрий Герасименко, проведенными неотложными оперативно-розыскными мероприятиями удалось установить и задержать злоумышленников. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания (задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины).

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры готовится к суду ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Справка: за совершение указанных преступлений мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.