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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21125

Сумской облсовет хотят напичкать видеокамерами

В Сумском областном совете представляли современную систему безопасности.

26 января в Сумском областном совете состоялась репрезентация современной системы безопасности «Avigilon». По словам регионального менеджера по продажам Павла Данилюка, компания проектирует и производит инновационные системы видеонаблюдения высокой четкости.

На презентации присутствовали руководители и депутаты облсовета. По словам первых лиц областного парламента, нужно время, чтобы эту хорошую идею обсудить с депутатами и принять решение.

«Это перспективная идея. Если Сумской областную совет оснастить такими камерами видеонаблюдения, то, по нашему мнению, будет уменьшено количество преступлений. Но на все нужно время», - заявили руководители облсовета.

По словам представителя компании, подобная система уже установлена в таких городах, как Хуст, Киев и Харьковской области, сообщает сайт облсовета.

Общество Видеонаблюдение Сумской облсовет
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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