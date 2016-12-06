Сумской облсовет хотят напичкать видеокамерами В Сумском областном совете представляли современную систему безопасности.

26 января в Сумском областном совете состоялась репрезентация современной системы безопасности «Avigilon». По словам регионального менеджера по продажам Павла Данилюка, компания проектирует и производит инновационные системы видеонаблюдения высокой четкости.

На презентации присутствовали руководители и депутаты облсовета. По словам первых лиц областного парламента, нужно время, чтобы эту хорошую идею обсудить с депутатами и принять решение.

«Это перспективная идея. Если Сумской областную совет оснастить такими камерами видеонаблюдения, то, по нашему мнению, будет уменьшено количество преступлений. Но на все нужно время», - заявили руководители облсовета.

По словам представителя компании, подобная система уже установлена в таких городах, как Хуст, Киев и Харьковской области, сообщает сайт облсовета.