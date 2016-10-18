Сумская власть не будет требовать от застройщиков строить детсады Петиция «Обязать сумских застройщиков строить детские сады за их средства» получила ответ от городских властей.

Напомним, сумчанка Ирина Чередниченко писала на сайте онлайн-петиций: «Предлагаю обязать застройщиков города, которые строят многоквартирные новостройки, после того как построены жилые дома общей количеством квартир -1000 - строить в районе застройки детский сад за их средства, в связи с тем, что в садах Сум, не хватает мест для детей, которые будут жить в новостройках. Многие сады закрыты и не функционируют, а новые не строятся, из-за недостаточного финансирования городского бюджета. В случае если застройщик будет отказываться строить детский сад, лишать его лицензии на строительство».

Ответ на электронную петицію:

«Правовые и организационные основы градостроительной деятельности установлены Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Согласно ст. 40 упомянутого Закона заказчик, имеющий намерение застройки земельного участка в соответствующем населенном пункте, обязан принять участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.

Долевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта заключается в перечислении заказчиком до принятия объекта строительства в эксплуатацию в соответствующий местный бюджет средств для создания и развития указанной инфраструктуры. Размер долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта определяется в договоре, заключенном с органом местного самоуправления (в соответствии с установленным органом местного самоуправления размера паевого участия в развитии инфраструктуры), с учетом общей сметной стоимости строительства объекта, определенной согласно государственным строительным нормам, стандартам и правилами.

Установленный органом местного самоуправления для заказчика размер паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта не может превышать предельный размер паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта. Предельный размер паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта с учетом других предусмотренных законом отчислений не может превышать:

- 10 процентов общей сметной стоимости строительства объекта - для нежилых зданий и сооружений;

- 4 процентов общей сметной стоимости строительства объекта - для жилых домов.

Органам местного самоуправления запрещается требовать от заказчика строительства предоставления любых услуг, в том числе осуществления строительства объектов и передачи материальных или нематериальных активов, кроме долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, предусмотренной настоящей статьей, а также кроме случаев, определенных частью пятой ст. 30 Закона.

Субъекты архитектурной деятельности (заказчики строительства объектов архитектуры, подрядчики на выполнение проектных и строительных работ, органы власти, реализующих свои полномочия в сфере градостроительства) обязаны действовать в рамках действующего законодательства».