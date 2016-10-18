Сумская власть не будет требовать от застройщиков строить детсады

Напомним, сумчанка Ирина Чередниченко писала на сайте онлайн-петиций: «Предлагаю обязать застройщиков города, которые строят многоквартирные новостройки, после того как построены жилые дома общей количеством квартир -1000 - строить в районе застройки детский сад за их средства, в связи с тем, что в садах Сум, не хватает мест для детей, которые будут жить в новостройках. Многие сады закрыты и не функционируют, а новые не строятся, из-за недостаточного финансирования городского бюджета. В случае если застройщик будет отказываться строить детский сад, лишать его лицензии на строительство».
Ответ на электронную петицію:
«Правовые и организационные основы градостроительной деятельности установлены Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности».
Согласно ст. 40 упомянутого Закона заказчик, имеющий намерение застройки земельного участка в соответствующем населенном пункте, обязан принять участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.
Долевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта заключается в перечислении заказчиком до принятия объекта строительства в эксплуатацию в соответствующий местный бюджет средств для создания и развития указанной инфраструктуры. Размер долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта определяется в договоре, заключенном с органом местного самоуправления (в соответствии с установленным органом местного самоуправления размера паевого участия в развитии инфраструктуры), с учетом общей сметной стоимости строительства объекта, определенной согласно государственным строительным нормам, стандартам и правилами.
Установленный органом местного самоуправления для заказчика размер паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта не может превышать предельный размер паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта. Предельный размер паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта с учетом других предусмотренных законом отчислений не может превышать:
- 10 процентов общей сметной стоимости строительства объекта - для нежилых зданий и сооружений;
- 4 процентов общей сметной стоимости строительства объекта - для жилых домов.
Органам местного самоуправления запрещается требовать от заказчика строительства предоставления любых услуг, в том числе осуществления строительства объектов и передачи материальных или нематериальных активов, кроме долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, предусмотренной настоящей статьей, а также кроме случаев, определенных частью пятой ст. 30 Закона.
Субъекты архитектурной деятельности (заказчики строительства объектов архитектуры, подрядчики на выполнение проектных и строительных работ, органы власти, реализующих свои полномочия в сфере градостроительства) обязаны действовать в рамках действующего законодательства».
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