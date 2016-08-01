Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09321

На Сумщине ЧП: под Ахтыркой произошел разлив нефтеводяной смеси

Государственная экологическая инспекция в Сумской области информирует о чрезвычайной ситуации, которая произошла в Ахтырском районе (12 км к востоку от г. Ахтырка) 23 января в 13:30 вследствие разгерметизации нефтогазосборного коллектора «ГЗУ-6 - узел подключения в нефтепровод «ГЗУ-2, 3,4,5,9 - КЗоТ Бугры» диаметром 219х9 мм.

24 января специалистами Госэкоинспекции в Сумской области проведено обследование земельного участка, где произошел разлив нефтеводяной смеси, визуально обнаружено вероятное загрязнение земли вследствие разгерметизации указанного выше нафтогазосборного коллектора и попадания нефтеводяной смеси в окружающую среду на земли сельхозназначения. При обследовании проведения обмер вероятно загрязненной земельного участка, площадь которой составила 8046 кв. м, а также отобраны пробы почвы.

Сейчас Госэкоинспекцией направлен запрос в Управление Госгеокадастра в Ахтырском районе о предоставлении нормативно-денежной оценки земельного участка. Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля проводятся исследования отобранных проб почвы.

По информации, предоставленной НГДУ «Ахтырканефтегаз», по состоянию на 26 января на земельном участке, прилегающем к нефтесборочному коллектору, проведены следующие работы:

- определены границы выполнения работ по ликвидации последствий загрязнения, проведено частичное обвалование территории;

- на участках со значительным загрязнением проведены работы по сбору и откачке жидкости с последующим закачкой ее в систему сбора;

- участки и места загрязнения зачищаются от нефтепродуктов ручными средствами;

- участки с незначительными проявлениями нефтезагрязнений и зачищенные участки обработаны биодеструктором нефтяных загрязнений в соответствии с «Рекомендациями по применению» и согласно рекомендациям СОУ 74.2-20077720-034.

В настоящее время работы проведены на площади около 1500 кв. м. Общая обработанная поверхность составляет около 15 процентов от загрязненной. В случае необходимости сбора грунта, загрязненного нефтепродуктами, он будет перемещен на площадку биодеструкции шламонакопителя на Качановском месторождении.

Вопрос остается на особом контроле Госэкоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Загрязнение Нефтепродукты Чп
view counter

По тематике

25.10.2016 15:15

В Шостке работник получил ожоги I и II степени

На прошлой неделе во время выгрузки одного из видов продукции произошла вспышка с последующим задымлением производственного участка....

15.09.2016 17:51

На Сумщине сообщили о подозрении трем нефтеворам

На Роменщине группе из трех человек, которые пытались похитить из магистрального нефтепровода нефть, сообщили о подозрении....

08.09.2016 10:20

В Шостке на заводе «Импульсе» работница получила ожоги

7 сентября на казенном заводе «Импульс» произошло ЧП....

04.08.2016 16:09

На Сумщине эконинспекторы следят за рыбой в Суле

Государственная экологическая инспекция в Сумской области продолжает осуществлять контроль за состоянием р. Сула в Роменском районе, где в конце июня...

01.08.2016 15:49

В Сумах экониспекторы проверили гастролирующий цирк

В связи с жалобами сумчан на жестокое обращение с животными в передвижном цирке, Госэкоинспекция провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.