На Сумщине ЧП: под Ахтыркой произошел разлив нефтеводяной смеси Государственная экологическая инспекция в Сумской области информирует о чрезвычайной ситуации, которая произошла в Ахтырском районе (12 км к востоку от г. Ахтырка) 23 января в 13:30 вследствие разгерметизации нефтогазосборного коллектора «ГЗУ-6 - узел подключения в нефтепровод «ГЗУ-2, 3,4,5,9 - КЗоТ Бугры» диаметром 219х9 мм.

24 января специалистами Госэкоинспекции в Сумской области проведено обследование земельного участка, где произошел разлив нефтеводяной смеси, визуально обнаружено вероятное загрязнение земли вследствие разгерметизации указанного выше нафтогазосборного коллектора и попадания нефтеводяной смеси в окружающую среду на земли сельхозназначения. При обследовании проведения обмер вероятно загрязненной земельного участка, площадь которой составила 8046 кв. м, а также отобраны пробы почвы.

Сейчас Госэкоинспекцией направлен запрос в Управление Госгеокадастра в Ахтырском районе о предоставлении нормативно-денежной оценки земельного участка. Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля проводятся исследования отобранных проб почвы.

По информации, предоставленной НГДУ «Ахтырканефтегаз», по состоянию на 26 января на земельном участке, прилегающем к нефтесборочному коллектору, проведены следующие работы:

- определены границы выполнения работ по ликвидации последствий загрязнения, проведено частичное обвалование территории;

- на участках со значительным загрязнением проведены работы по сбору и откачке жидкости с последующим закачкой ее в систему сбора;

- участки и места загрязнения зачищаются от нефтепродуктов ручными средствами;

- участки с незначительными проявлениями нефтезагрязнений и зачищенные участки обработаны биодеструктором нефтяных загрязнений в соответствии с «Рекомендациями по применению» и согласно рекомендациям СОУ 74.2-20077720-034.

В настоящее время работы проведены на площади около 1500 кв. м. Общая обработанная поверхность составляет около 15 процентов от загрязненной. В случае необходимости сбора грунта, загрязненного нефтепродуктами, он будет перемещен на площадку биодеструкции шламонакопителя на Качановском месторождении.

Вопрос остается на особом контроле Госэкоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.