На Сумщине ЧП: под Ахтыркой произошел разлив нефтеводяной смеси

24 января специалистами Госэкоинспекции в Сумской области проведено обследование земельного участка, где произошел разлив нефтеводяной смеси, визуально обнаружено вероятное загрязнение земли вследствие разгерметизации указанного выше нафтогазосборного коллектора и попадания нефтеводяной смеси в окружающую среду на земли сельхозназначения. При обследовании проведения обмер вероятно загрязненной земельного участка, площадь которой составила 8046 кв. м, а также отобраны пробы почвы.
Сейчас Госэкоинспекцией направлен запрос в Управление Госгеокадастра в Ахтырском районе о предоставлении нормативно-денежной оценки земельного участка. Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля проводятся исследования отобранных проб почвы.
По информации, предоставленной НГДУ «Ахтырканефтегаз», по состоянию на 26 января на земельном участке, прилегающем к нефтесборочному коллектору, проведены следующие работы:
- определены границы выполнения работ по ликвидации последствий загрязнения, проведено частичное обвалование территории;
- на участках со значительным загрязнением проведены работы по сбору и откачке жидкости с последующим закачкой ее в систему сбора;
- участки и места загрязнения зачищаются от нефтепродуктов ручными средствами;
- участки с незначительными проявлениями нефтезагрязнений и зачищенные участки обработаны биодеструктором нефтяных загрязнений в соответствии с «Рекомендациями по применению» и согласно рекомендациям СОУ 74.2-20077720-034.
В настоящее время работы проведены на площади около 1500 кв. м. Общая обработанная поверхность составляет около 15 процентов от загрязненной. В случае необходимости сбора грунта, загрязненного нефтепродуктами, он будет перемещен на площадку биодеструкции шламонакопителя на Качановском месторождении.
Вопрос остается на особом контроле Госэкоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.
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