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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0490

Сумской облсовет соберется 24 февраля

Одиннадцатая сессия Сумского областного совета пройдет через месяц.

Согласно распоряжению председателя Сумского областного совета Владимира Токаря от 27 января 2017 года, на 24 февраля созывается одиннадцатая сессия областного совета седьмого созыва.

Пленарное заседание начнется в 10 часов в помещении административного здания Сумской областной совет.

Будут рассмотрены отчеты о выполнении областного бюджета Сумской области и план работы областного совета за прошедший год. Планируется внести изменения в областные комплексных программ «Образование Сумщины в 2016-2018 годах» и социальной защиты населения на 2017-2021 годы, а также в Областную программу осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2017-2021 годы. Депутаты рассмотрят имущественные, кадровые и другие вопросы.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений по указанным вопросам 22 февраля депутаты соберутся на общее собрание. Заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета пройдут по отдельному графику. В этот же день в 16.00 в зале заседаний при председателе областного совета состоится заседание президиума областного совета.

Политика Сессия Сумской облсовет
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