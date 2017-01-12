Газовики: во взрыве на Холодногорской виноваты активисты (обновлено) Взрыв стал следствием подстрекания общественными активистами жильцов, которые протестуют против установки общедомовых счетчиков учета газа.

Об этом заявил главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий Сергиенко на брифинге 27 января.

Как утверждают газовики, в трубе, на которой планировалось устанавливать счетчик, не могло быть газа. Следовательно, газ взорваться не мог. Счетчик тоже к тому моменту еще не был закреплен, были проведены только подготовительные работы и поставлен вентиль, перекрывающий доступ газа к месту установки счетчика.

Техническую причину взрыва будут расследовать специалисты управления Гоструда в Сумской области.

В ПАО «Сумыгаз» предварительный ущерб оценили в 30 тыс. грн. Теперь, чтобы установить счетчик, надо заново провести подготовительные работы. Но их нельзя осуществлять до окончания работы экспертов, представителей ГСЧС, Гоструда и правоохранителей. Поэтому газовики не могут назвать сроков возобновления газоснабжения в доме, где произошел взрыв.

Как утверждают в ПАО «Сумыгаз» жильцы данного дома не были против установки общедомового счетчика. Поскольку в случае отказа надо было обратиться в ПАО с заявлением. Кроме того, жильцы этого дома, в отличие от некоторых других случаев, допустили представителей газового предприятия к монтажным работам и они беспрепятственно были проведены.

- Есть дома, где жильцы говорят: «Мы категорически против». Там работы не проводятся, - объясняет руководитель пресс-службы ПАО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина. – К примеру, в домах, где уже установлено больше половины индивидуальных счетчиков, ставить общедомовой не целесообразно. Но таких домов немного.

По ее данным, больше установок общедомовых счетчиков, нежели отказов от них. По области уже установлено 250 таких приборов учета газа, половина из них – в Сумах.

В ПАО «Сумыгаз» считают: если сумчане настаивают на установке индивидуальных счетчиков, городские власти должны помочь горожанам (хотя бы незащищенным слоям населения) финансово. Главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий Сергиенко привел в пример Ахтырку, где рассматривается вопрос выделения из городской казны на установку индивидуальных счетчиков 700 тыс. грн.

Мэр Сум Александр Лысенко высказывается за установку в многоквартирных домах индивидуальных счетчиков, но против того, чтобы тратить на это деньги из городской казны.

- Все мы должны понимать: если мы кому-то что-то даем, то у кого-то забираем. Я считаю, должна быть принята государственная программа, предусматривающая финансирование установку индивидуальных счетчиков. Это проблема общеукраинская, не только города Сумы, - говорит мэр.

Накануне Апелляционный суд Сумской области, рассматривая спор жильцов и газовиков относительно правомерности установления общедомовых счетчиков вместо индивидуальных, признал действия ПАО «Сумыгаз» законными.

В ответах на многочисленные обращения жильцов в НКРЭ КП, Минрегион и Кабмин, данные инстанции, как под копирку, отвечают: действия газовиков по установке общедомовых счетчиков правомерны.