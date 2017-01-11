В Сумах отключили воду в центре Сегодня, 27 января, произошел порыв водосети на ул. Белинского.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 100 мм по ул. Белинского, 18 сегодня, 27 января, в 12:00 приостановлено водоснабжение домов №№ 9/1, 9/2, 11, 13, 14, 16, 18/1, 18/2, 20 по ул. Белинского; дома № 27 по ул. Героев Сумщины; домов №№ 2/1, 2/2, 6, 8, 13 в пер. Пляжный. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.