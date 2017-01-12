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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сгорел дом 95-летней пенсионерки

26 января в 19:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании деревянного жилого дома на ул. Пришкольной в с. Червоный Ранок Кролевецкого района.

Звонили местные жители, которые почувствовали запах дыма. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Спасское и Алтыновка и, преодолев расстояние в 20 км, прибыл дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

На момент вызова спасателей хозяйка самостоятельно покинула задымленный дом. По прибытии пожарных было установлено, что горение происходило в жилой комнате на полу на площади 10 кв. м. Существовала угроза стремительного распространения огня и переброски пламени на рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 20:29 пожар был локализован, в 22:57 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.

В результате пожара пострадала хозяйка дома 1922 г.р. Она была госпитализирована в районную больницу. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и повреждены стены по всей площади дома.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Право Пожар
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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