На Сумщине сгорел дом 95-летней пенсионерки

Звонили местные жители, которые почувствовали запах дыма. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Спасское и Алтыновка и, преодолев расстояние в 20 км, прибыл дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.
На момент вызова спасателей хозяйка самостоятельно покинула задымленный дом. По прибытии пожарных было установлено, что горение происходило в жилой комнате на полу на площади 10 кв. м. Существовала угроза стремительного распространения огня и переброски пламени на рядом расположенную хозяйственную постройку.
В 20:29 пожар был локализован, в 22:57 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.
В результате пожара пострадала хозяйка дома 1922 г.р. Она была госпитализирована в районную больницу. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и повреждены стены по всей площади дома.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.
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