Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20119

Сумские пенсионеры получили 180 миллионов

25 января в Сумах завершено финансирование выплаты пенсий за январь текущего года.

Об этом информирует Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области.

Общая сумма средств, направленных на их обеспечение, составила 180 млн грн.

Ресурсное наполнение бюджета Фонда в течение выплатного периода осуществлялось за счет законодательно определенных источников доходов.

Общество Пенсии
view counter

По тематике

23.01.2017 15:51

Сумским пенсионерам выплатили 159 миллионов

Пенсионный фонд финансирует январские пенсии по графику....

16.01.2017 16:24

Сумские пенсионеры получили почти 100 миллионов за январь

В Сумах осуществляется финансирование пенсий за январь....

10.01.2017 17:52

Сумским пенсионерам выплатили 86 миллионов за январь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь...

04.01.2017 14:12

В Сумах продолжается финансирование январских пенсий

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам города Сумы и Сумского района за январь...

26.12.2016 08:55

Сумским пенсионерам выплатили 181 миллион за декабрь

Все сумчане получили пенсии за декабрь....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.