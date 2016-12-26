Сумские пенсионеры получили 180 миллионов

Об этом информирует Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области.
Общая сумма средств, направленных на их обеспечение, составила 180 млн грн.
Ресурсное наполнение бюджета Фонда в течение выплатного периода осуществлялось за счет законодательно определенных источников доходов.
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