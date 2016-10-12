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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08307

В Сумах подорожает вода

25 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение по повышению тарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Согласно данным регулятора, тарифы  2017 году будут повышены для 54 предприятий, среди которых и КП «Горводоканал» Сумского горсовета.

В соответствии с Планом установления тарифов, действующий в Сумах тариф по централизованному водоснабжению в 4,32 грн. за один куб. м должен быть повышен до 6,09 грн (на 40,97%).

Тариф на централизованное водоотведение с 4,16 грн. за куб. м до 4,70 грн (на 12,98%).

Тариф на водопотребление с 8,48 грн. до 10,79 грн (на 27,24%).

Общество КП «Горводоканал»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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