В Сумах подорожает вода

Согласно данным регулятора, тарифы 2017 году будут повышены для 54 предприятий, среди которых и КП «Горводоканал» Сумского горсовета.
В соответствии с Планом установления тарифов, действующий в Сумах тариф по централизованному водоснабжению в 4,32 грн. за один куб. м должен быть повышен до 6,09 грн (на 40,97%).
Тариф на централизованное водоотведение с 4,16 грн. за куб. м до 4,70 грн (на 12,98%).
Тариф на водопотребление с 8,48 грн. до 10,79 грн (на 27,24%).
Автохозяйство предприятия получило в свой арсенал новую спецтехнику....
Сегодня, 19 января, КП «Горводоканал» освятил воду в Сумах....
На этой неделе в Сумах будут проверять качество питьевой воды....
За нарушение предприятием законодательства по охране труда к административной ответственности привлечено три должностных лица. Общая сумма штрафа составила 1190 грн....
Постановлением Высшего Хозяйственного суда Украины от 29 сентября 2016 по делу №920 / 464/15 подтверждена правомерность решения территориального отделения, по...