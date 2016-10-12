В Сумах подорожает вода 25 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение по повышению тарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Согласно данным регулятора, тарифы 2017 году будут повышены для 54 предприятий, среди которых и КП «Горводоканал» Сумского горсовета.

В соответствии с Планом установления тарифов, действующий в Сумах тариф по централизованному водоснабжению в 4,32 грн. за один куб. м должен быть повышен до 6,09 грн (на 40,97%).

Тариф на централизованное водоотведение с 4,16 грн. за куб. м до 4,70 грн (на 12,98%).

Тариф на водопотребление с 8,48 грн. до 10,79 грн (на 27,24%).