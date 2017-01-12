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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23318

В Шостке пьяный водитель наехал на детскую коляску с 8-месячной ребенком

В Шостке молодая семья с двумя маленькими детьми едва не стали жертвами пьяного водителя.

Вечером молодая семья с двумя детьми возвращалась домой, идя по обочине проезжей части. Неожиданно проезжающая легковушка пересекла встречную полосу и сбила детскую коляску с 8-месячным мальчиком.

Прибывший на место аварии полицейские выяснили, что 52-летний водитель автомобиля был пьян. Этот факт подтвердил алкотестер, показав степень опьянения человека в 2,3 промилле. Сами же пешеходы отделались испугом и повреждением детской коляски.

Сейчас автомобиль поставлен на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции. В отношении нетрезвого водителя полицейские составили два административных протокола: по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» и ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции». За содеянное мужчине грозит более 10 000 гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на один год, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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