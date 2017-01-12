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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01130

Сумчанин переслал мошенникам за «выигрыш» авто 10 тысяч

25 января, около 21 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Ильинской.

На месте вызова инспектора выяснили, что 34-летнему заявителю на мобильный телефон поступило сообщение о выигрыше новенького Volkswagen Polo.

Для того, чтобы забрать машину, неизвестные сообщили мужчине, что следует заплатить около 4 тысяч гривен для подтверждения выигрыша и уплатить комиссионный сбор. Когда пострадавший переслал указанную сумму, через несколько минут ему снова позвонили неизвестные и попросили перечислить еще более 5 тыс. гривен, ведь банковское учреждение не пропускает предыдущий платеж. Мужчина совершил очередной перевод денег.

Через некоторое время неизвестные позвонили снова и попросили очередной перевод денег, на этот раз 7 тыс. гривен. Уже после этого мужчина понял, что его обманули, и вызвал полицию.

Расследованием этого дела будут заниматься следователи.

Право Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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