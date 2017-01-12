Сумчанин переслал мошенникам за «выигрыш» авто 10 тысяч 25 января, около 21 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Ильинской.

На месте вызова инспектора выяснили, что 34-летнему заявителю на мобильный телефон поступило сообщение о выигрыше новенького Volkswagen Polo.

Для того, чтобы забрать машину, неизвестные сообщили мужчине, что следует заплатить около 4 тысяч гривен для подтверждения выигрыша и уплатить комиссионный сбор. Когда пострадавший переслал указанную сумму, через несколько минут ему снова позвонили неизвестные и попросили перечислить еще более 5 тыс. гривен, ведь банковское учреждение не пропускает предыдущий платеж. Мужчина совершил очередной перевод денег.

Через некоторое время неизвестные позвонили снова и попросили очередной перевод денег, на этот раз 7 тыс. гривен. Уже после этого мужчина понял, что его обманули, и вызвал полицию.

Расследованием этого дела будут заниматься следователи.