Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0296

В Сумах почтили память жертв Холокоста

Представители власти и еврейской общины возложили цветы к памятному знаку замученным и расстрелянным в феврале 1942 года евреям на Центральном кладбище Сум.

Ежегодно 27 января Международное демократическое сообщество чтит память жертв Холокоста. Именно в этот день 1945 года был освобожден заключенных крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

По словам председателя облгосадминистрации Николая КЛОЧКО, жестокое массовое уничтожение миллионов невинных людей только за их национальную принадлежность стало одной из величайших трагедий человечества ХХ века.

«Мы видим, к чему привели ненависть и нетерпимость по отношению к представителям других национальностей. Последствия нацистской идеологии, по которому одна нация считала себя выше и решила, что имеет право уничтожать другие народы, - страшные и непоправимые, ведь миллионы людей были невинно замучены. Эти преступления осуждены мировым сообществом: не только на Нюрнбергском, но и других процессах. Сегодня мы вместе собираемся, кланяемся памяти замученных, чтобы та трагедия никогда больше не повторилась», - сказал он.

Прошелся геноцид и по Сумщине, где евреи подвергались преследованиям и физическому уничтожению. Одно из таких мест массового захоронения - на территории Центрального кладбища, где нашли свой последний покой замученные и расстрелянные в феврале 1942 года.

По словам одной из участниц траурных мероприятий Татьяны Мирской, представители еврейской общины здесь вместе собираются по меньшей мере дважды в год: 9 мая и 27 января.

«Сегодняшний холод и мороз не страшны, ведь тем людям было также холодно, страшно и больно. И сегодня мы молимся на разных языках, разными молитвами и просим, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась ни с одним народом. Никто не имеет права лишать других жизни», - подчеркнула она.

Общество Холокост
view counter

По тематике

В Сумах состоялись памятные мероприятия к годовщине трагических событий в Бабьем Яру
30.09.2015 16:00

В Сумах состоялись памятные мероприятия к годовщине трагических событий в Бабьем Яру

В Сумском областном краеведческом музее открылась выставка «Боль нашей памяти», посвященная годовщине трагических событий в Бабьем Яру....

В Сумах почтили память жертв Холокоста
27.01.2015 12:42

В Сумах почтили память жертв Холокоста

27 января в День памяти жертв Холокоста Сумы вместе со всем мировым сообществом отдают дань погибшим жертвам массового убийства по...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.