В Сумах почтили память жертв Холокоста Представители власти и еврейской общины возложили цветы к памятному знаку замученным и расстрелянным в феврале 1942 года евреям на Центральном кладбище Сум.

Ежегодно 27 января Международное демократическое сообщество чтит память жертв Холокоста. Именно в этот день 1945 года был освобожден заключенных крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

По словам председателя облгосадминистрации Николая КЛОЧКО, жестокое массовое уничтожение миллионов невинных людей только за их национальную принадлежность стало одной из величайших трагедий человечества ХХ века.

«Мы видим, к чему привели ненависть и нетерпимость по отношению к представителям других национальностей. Последствия нацистской идеологии, по которому одна нация считала себя выше и решила, что имеет право уничтожать другие народы, - страшные и непоправимые, ведь миллионы людей были невинно замучены. Эти преступления осуждены мировым сообществом: не только на Нюрнбергском, но и других процессах. Сегодня мы вместе собираемся, кланяемся памяти замученных, чтобы та трагедия никогда больше не повторилась», - сказал он.

Прошелся геноцид и по Сумщине, где евреи подвергались преследованиям и физическому уничтожению. Одно из таких мест массового захоронения - на территории Центрального кладбища, где нашли свой последний покой замученные и расстрелянные в феврале 1942 года.

По словам одной из участниц траурных мероприятий Татьяны Мирской, представители еврейской общины здесь вместе собираются по меньшей мере дважды в год: 9 мая и 27 января.

«Сегодняшний холод и мороз не страшны, ведь тем людям было также холодно, страшно и больно. И сегодня мы молимся на разных языках, разными молитвами и просим, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась ни с одним народом. Никто не имеет права лишать других жизни», - подчеркнула она.