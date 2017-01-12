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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4519

Сумщина станет первой в Украине, где массово заработает сельский нотариат

Речь о внедрения услуг по оформлению наследственных прав непосредственно в органах местного самоуправления.

«Такая услуга нужна сельским жителям, которые часто лишены возможности поехать в райцентр, где работают государственные и частные нотариусы. С введением так называемого «сельского нотариата» услуги по оформлению наследства будут рядом - в сельском совете, - сообщила руководитель Главного территориального управления юстиции в Сумской области Ирина Свистун во время презентации результатов работы Министерства юстиции Украины. - Чтобы воплотить эту идею в жизнь, 18 человек местного самоуправления проходят соответствующую стажировку, и 13 из них - из Сумской области».

Общество Нотариус Сельский нотариат Юстиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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