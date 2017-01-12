Сумщина станет первой в Украине, где массово заработает сельский нотариат Речь о внедрения услуг по оформлению наследственных прав непосредственно в органах местного самоуправления.

«Такая услуга нужна сельским жителям, которые часто лишены возможности поехать в райцентр, где работают государственные и частные нотариусы. С введением так называемого «сельского нотариата» услуги по оформлению наследства будут рядом - в сельском совете, - сообщила руководитель Главного территориального управления юстиции в Сумской области Ирина Свистун во время презентации результатов работы Министерства юстиции Украины. - Чтобы воплотить эту идею в жизнь, 18 человек местного самоуправления проходят соответствующую стажировку, и 13 из них - из Сумской области».