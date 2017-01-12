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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20115

Сумчане уже задекларировали 10 миллионов дохода

С 1 января 2017 года стартовала кампания декларирования доходов граждан.

По состоянию на 27 января текущего года 139 сумчан задекларировали свои доходы, общая сумма которых составляет 10 миллионов гривен.

Среди декларантов пока лидируют наследники, задекларировавший доход в сумме 9,6 миллионов гривен.

«В новом году доходы декларируются по новой форме декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 №821», -информирует начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Государственной налоговой инспекции в г. Сумы Валерия Москальчук.

Она напоминает, что обязанность по представлению декларации у налогоплательщиков возникает:
- при получении доходов не от налоговых агентов (т.е. от физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых);

- при получении от налоговых агентов доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения;

- при получении иностранных доходов;

- в случаях, предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.

Обязанность налогоплательщика по представлению декларации считается выполненной и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы исключительно:

- от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

- исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV раздела НКУ;

- от операций продажи/обмена имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров по которым был уплачен налог в соответствии к IV раздела НКУ;

- в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке.

Акцентируем внимание, что налоговая декларация за 2016 подается до 3 мая 2017 года.

Общество Налоги
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