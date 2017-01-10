Сумская студентка стала чемпионкой Европы

Вторую медаль, на этот раз золотую, в копилку сборной Украины добавила магистрантка СумГУ Юлия Джима, опередившая двух россиянок, которые были на финише вслед за ней. Еще одна сумчанка, Юлия Журавок, показала 21-й результат.
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Сумская биатлонистка, Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Валентина Семеренко подтвердила, что примет участие в пятом этапе кубка мира по биатлону в немецком...