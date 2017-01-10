Сумская студентка стала чемпионкой Европы Сегодня, 27 января, в польском Душники-Здруй прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Вторую медаль, на этот раз золотую, в копилку сборной Украины добавила магистрантка СумГУ Юлия Джима, опередившая двух россиянок, которые были на финише вслед за ней. Еще одна сумчанка, Юлия Журавок, показала 21-й результат.