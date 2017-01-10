Сумчане помогли сборной взять «бронзу» в Поклюке Сегодня, 27 января, в словенской Поклюке проходили смешанные эстафеты в рамках третьего этапа юниорского кубка мира.

В классической смешанной эстафете сборная Украины, за которую выступали глуховчанка Анна Кривонос и сумчанин Антон Дудченко, стала третьей, пропустив вперед только россиян и французов.