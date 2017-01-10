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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:08120

Сумчане помогли сборной взять «бронзу» в Поклюке

Сегодня, 27 января, в словенской Поклюке проходили смешанные эстафеты в рамках третьего этапа юниорского кубка мира.

В классической смешанной эстафете сборная Украины, за которую выступали глуховчанка Анна Кривонос и сумчанин Антон Дудченко, стала третьей, пропустив вперед только россиян и французов.

Спорт Биатлон
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По тематике

Сумская студентка стала чемпионкой Европы
Сегодня 16:55

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Вчера 14:45

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В Сколе Львовской области на УСБ «Тысовец» проходят соревнования чемпионата Украины среди юношей и девушек....

Сумская биатлонистка стала третьей в Европе
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Сумская биатлонистка стала третьей в Европе

Сегодня, 25 января, в Душники-Здруй (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону....

14.01.2017 18:17

Валентина Семеренко вернулась на биатлонную трассу

Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках 5-го этапа кубка мира по биатлону....

Валентина Семеренко возвращается на трассы кубка мира
10.01.2017 09:30

Валентина Семеренко возвращается на трассы кубка мира

Сумская биатлонистка, Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Валентина Семеренко подтвердила, что примет участие в пятом этапе кубка мира по биатлону в немецком...

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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