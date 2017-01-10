Сумчане помогли сборной взять «бронзу» в Поклюке

В классической смешанной эстафете сборная Украины, за которую выступали глуховчанка Анна Кривонос и сумчанин Антон Дудченко, стала третьей, пропустив вперед только россиян и французов.
Сегодня, 27 января, в польском Душники-Здруй прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону....
В Сколе Львовской области на УСБ «Тысовец» проходят соревнования чемпионата Украины среди юношей и девушек....
Сегодня, 25 января, в Душники-Здруй (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону....
Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках 5-го этапа кубка мира по биатлону....
Сумская биатлонистка, Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Валентина Семеренко подтвердила, что примет участие в пятом этапе кубка мира по биатлону в немецком...