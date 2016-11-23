Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18117

На Сумщине фискалы изъяли тысячу литров водки

В ходе операции «Акциз-2017» сотрудниками ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области в уголовном производстве установлена группа лиц - жителей Сумского района, которые с помощью Интернета закупали незаконно изготовленные ликероводочные изделия и сырье для их изготовления.

Чтобы доставлять незаконно изготовленную алкогольную продукции и сырье для ее изготовления злоумышленники использовали одну из служб почтовой экспресс-доставки.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы, употребление указанных алкогольных напитков представляет угрозу для жизни и здоровья человека.

По результатам проведенных следственных действий в складских помещениях службы экспресс-доставки, а также по месту жительства злоумышленников изъяты подакцизные товары объемом более 1000 литров (спирт и алкоголь элитных марок «Finlandia», «Jeltsin», а также «Пшеничная») общей стоимостью около 150 тыс. грн.

Продолжается расследование уголовного производства, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Водка ГФС Подакцизные товары
view counter

По тематике

28.12.2016 08:34

Сумские фискалы пересчитали стоимость конфискованных сигарет

Как сообщала пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области, 27 декабря под Сумами был задержан грузовик с контрабандными табачными изделиями....

Ко Дню Святого Николая дети разрисовали Глуховскую налоговую
14.12.2016 13:14

Ко Дню Святого Николая дети разрисовали Глуховскую налоговую

В Глуховское отделение Шосткинской ОГНИ пришли в гости воспитанники воскресной школы Анастасиевской общины Украинской православной церкви вместе со своими преподавателями....

09.12.2016 12:09

Информация для сумчан: вакцинация от гриппа не облагается налогом, если ее оплачивает работодатель

В период заболевания жителей области гриппом - волны, поступает масса вопросов и в фискальные органы, что касается профилактики болезни. Работодателей...

08.12.2016 11:10

Сумские волонтеры АТО попали в фискальный реестр

Сумские фискалы приглашают воспользоваться новым электронным сервисом ГФС «Данные Реестра волонтеров АТО»....

На Сумщине налоговики изъяли спирта на полмиллиона
23.11.2016 12:36

На Сумщине налоговики изъяли спирта на полмиллиона

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области изъяли из незаконного оборота очередную партию спирта....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.