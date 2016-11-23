На Сумщине фискалы изъяли тысячу литров водки

Чтобы доставлять незаконно изготовленную алкогольную продукции и сырье для ее изготовления злоумышленники использовали одну из служб почтовой экспресс-доставки.
Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы, употребление указанных алкогольных напитков представляет угрозу для жизни и здоровья человека.
По результатам проведенных следственных действий в складских помещениях службы экспресс-доставки, а также по месту жительства злоумышленников изъяты подакцизные товары объемом более 1000 литров (спирт и алкоголь элитных марок «Finlandia», «Jeltsin», а также «Пшеничная») общей стоимостью около 150 тыс. грн.
Продолжается расследование уголовного производства, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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