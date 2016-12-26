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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5181

В Сумах Укртрансбезпека и патрульные будут учить маршрутчиков ездить правильно

26 января, на базе Управления патрульной полиции в городе Сумы, состоялась встреча руководства патрульной полиции, Укртрансбезпеки Сумской области, городского совета с представителями предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Начальник управления патрульной полиции Сум Андриан Горбачевский подчеркнул важность соблюдения правил дорожного движения при осуществлении перевозок.

«За период работы патрульной полиции на территории города инспекторы зафиксировали около 150 фактов нарушения требований ПДД водителями маршрутных транспортных средств. Наибольшее распространенные - это управление технически неисправными автомобилями, нарушение правил проезда перекрестков, дорожных знаков, остановки, совершение ДТП, также зафиксирован факт управления маршруткой в состоянии алкогольного опьянения. Это очень печально, ведь нарушения ПДД предшествует ДТП, а в руках водителя находится жизнь его пассажиров», - подчеркнул глава патрульной полиции.

«В последнее время значительно увеличилось и количество жалоб как на линию 102, так и к самим патрульным от жителей и гостей города на нарушение ПДД водителями маршрутных транспортных средств. По всем таким фактам мы будем реагировать принципиально - выявлять водителя-нарушителя и привлекать его к административной ответственности», - пообещал временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Алексей Калюжный.

В результате встречи присутствующие договорились совместными усилиями улучшать безопасность пассажирских перевозок на территории областного центра.

Также определили проведение патрульной полицией и сотрудниками Укртрансбезпекы совместных рейдов по профилактике нарушений ПДД водителями маршрутных транспортных средств для снижения уровня аварий на пассажирском транспорте.

Право Маршрутки
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