В Сумах нашли свидетелей закладки взрывчатки под газовой трубой Злоумышленнику грозит 15-летний тюремный срок.

Основной версией правоохранителей относительно мощного взрыва в многоэтажке на Холодногорской является конфликт между жильцами дома и газовиками. Последние стремились установить счетчик газа, тогда как жители были категорически против этого, говорится в сюжете ТСН.

Жители многоэтажки считают несправедливой систему учета, когда показания общедомового счетчика делить на всех поровну. "Я могу в день чайник - и все, и больше ничего. А другие занимаются и самогоноварением, и разным всяким", - говорит сумчанка Людмила Нестерко.

Жильцы дома более полугода отбивались от установки счетчика, писали обращения к чиновникам. Противостоять газовикам несколько раз выходили все вместе.

"Мы три раза отбивались. Они подписывают акт, мы против, и едут. Так было три раза", - рассказала консьерж Галина Куропьятник.

Четвертый раз газовики приехали, когда весь актив дома был на работе, поэтому беспрепятственно начали монтаж учетной системы.

"На нас положили обязанность обеспечить коммерческий учет, поэтому мы должны выполнить эти работы. К сожалению, несмотря на сопротивление людей", - рассказала пресс-секретарь ПАО "Сумыгаз" Анастасия Шимарина.

Газовый счетчик под многоэтажкой в Сумах взорвали умышленно, об этом говорит прокуратура. В прибор заложили взрывчатку. 26 января поздно вечером две сотни жителей 9-этажки эвакуировали после мощного взрыва и утечки газа. Обошлось без жертв и разрушений. Правоохранители считают, что неизвестные взорвали счетчик, потому жильцы были против его установки.

Именно этот конфликт, считают в прокуратуре, и привел к подрыву оборудования. "Мы нашли чеку, нашли скобу, скоба номерная. Основа - это запал от боевой гранаты. Он взрывается довольно мощно. Запал, а вокруг него была просто металлическая жестянка, набитая определенными веществами, в результате чего и произошел такой разлет", - пояснил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный. По его словам, основная версия - это назревание социального конфликта.

Сейчас следователи ищут мужчину, который заложил устройство, и уже имеют свидетельства очевидцев, которые видели, как это происходило. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.