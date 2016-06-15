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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46341

Сумские активисты сорвали собрание партии одиозного Александра Клименко

Вечером 27 января сумские общественные активисты сорвали собрание политической партии «Успішна країна».

Председатель Сумской областной партийной организации политической партии «Успішна країна» Владислав Котляр говорит, что планировалась встреча со сторонниками партии. Но во время мероприятия ворвались в помещение парни в камуфляжной форме и сорвали мероприятие.

Общественный активист Александр Бойко рассказал, что они получили данные о том, что планируется телемост с Москвой, с лидером партии Александром Клименко, который во времена президентства Януковича был министров доходов и сборов. И захотели своим присутствием это проконтролировать, сообщает UA:СУМИ.

Напомним, 15 июня прошлого года в Сумах произошел конфликт между общественными активистами и представителями этой политсилы. Тогда партия хотела провести форум предпринимателей, где спикерами были заместители Александра Клименко. 6 сентября прошлого года члены сумского исполкома решили запретить размещение палаток политической партии «Успішна країна» в Сумах из-за фальсифицированных документов.

Политика Успішна країна
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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