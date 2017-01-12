На сумской границе обнаружили радионавигационное устройство военного назначения 27 января в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров военного назначения.

Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ. В ходе проверки одного из вагонов поезда «Кишинев - Москва» совместная межведомственная группа в сумках с товарами народного потребления, которые везли в Россию трое наших соотечественников, обнаружила радионавигационное устройство. Он используется в составе бортовых систем военных самолетов.

Обнаруженное устройство, которое предназначено для измерения скорости и угла сноса воздушного судна, изъяты и переданы на экспертизу. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия, сообщает госпогранслужба.