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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12260

На сумской границе обнаружили радионавигационное устройство военного назначения

27 января в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров военного назначения.

Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ. В ходе проверки одного из вагонов поезда «Кишинев - Москва» совместная межведомственная группа в сумках с товарами народного потребления, которые везли в Россию трое наших соотечественников, обнаружила радионавигационное устройство. Он используется в составе бортовых систем военных самолетов.

Обнаруженное устройство, которое предназначено для измерения скорости и угла сноса воздушного судна, изъяты и переданы на экспертизу. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия, сообщает госпогранслужба.

Право Пограничники
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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