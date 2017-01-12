На сумской границе обнаружили радионавигационное устройство военного назначения

Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ. В ходе проверки одного из вагонов поезда «Кишинев - Москва» совместная межведомственная группа в сумках с товарами народного потребления, которые везли в Россию трое наших соотечественников, обнаружила радионавигационное устройство. Он используется в составе бортовых систем военных самолетов.
Обнаруженное устройство, которое предназначено для измерения скорости и угла сноса воздушного судна, изъяты и переданы на экспертизу. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия, сообщает госпогранслужба.
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