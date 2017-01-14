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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3185

На Сумщине перевернулся грузовик с десятками коров

Водитель автомобиля уснул за рулем, вследствие чего машина слетела в кювет.

В Роменском районе перевернулся грузовик, перевозивший 37 голов крупного рогатого скота на мясокомбинат в город Казатин Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

ДТП произошло вблизи села Правдюки 27 января. По предварительной информации, 28-летний водитель грузовика – житель Винницкой области – уснул за рулем, вследствие чего автомобиль слетел в правый кювет и перевернулся на правый бок.

"Водитель при этом не пострадал, поэтому об открытии уголовного производства речь пока не идет. Что касается живого груза, то семь коров погибли", – сообщила инспектор сектора мониторинга Роменского отдела полиции ГУНП в области Наталья Потапенко.

Из-за аварии грузовика, который долго пытались поднять, на трассе Киев-Сумы-Юнаковка образовалась почти полуторакилометровая пробка.

Право Дтп
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