На Сумщине перевернулся грузовик с десятками коров

В Роменском районе перевернулся грузовик, перевозивший 37 голов крупного рогатого скота на мясокомбинат в город Казатин Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.
ДТП произошло вблизи села Правдюки 27 января. По предварительной информации, 28-летний водитель грузовика – житель Винницкой области – уснул за рулем, вследствие чего автомобиль слетел в правый кювет и перевернулся на правый бок.
"Водитель при этом не пострадал, поэтому об открытии уголовного производства речь пока не идет. Что касается живого груза, то семь коров погибли", – сообщила инспектор сектора мониторинга Роменского отдела полиции ГУНП в области Наталья Потапенко.
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