На Сумщине перевернулся грузовик с десятками коров Водитель автомобиля уснул за рулем, вследствие чего машина слетела в кювет.

В Роменском районе перевернулся грузовик, перевозивший 37 голов крупного рогатого скота на мясокомбинат в город Казатин Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

ДТП произошло вблизи села Правдюки 27 января. По предварительной информации, 28-летний водитель грузовика – житель Винницкой области – уснул за рулем, вследствие чего автомобиль слетел в правый кювет и перевернулся на правый бок.

"Водитель при этом не пострадал, поэтому об открытии уголовного производства речь пока не идет. Что касается живого груза, то семь коров погибли", – сообщила инспектор сектора мониторинга Роменского отдела полиции ГУНП в области Наталья Потапенко.

Из-за аварии грузовика, который долго пытались поднять, на трассе Киев-Сумы-Юнаковка образовалась почти полуторакилометровая пробка.