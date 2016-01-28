В Сумах почтили Героев Крут мемориальной доской на грязной стене 29 января в Сумах по случаю 99-ой годовщины боя под Крутами состоялось открытие памятной доски героям, которые в 1918 году отдали свою жизнь за независимую Украину.

Теперь по ул. Героев Крут, которая ранее называлась ул. Черепина, на стене дома № 36 появился памятный знак в честь мужественных и несокрушимых еще совсем юных украинцев - борцов за свободную Украину.

Вместе жителями этого микрорайона в торжественной церемонии присоединились представители городской и областной власти, а также воспитанники Государственного лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И.Г.Харитоненка. Ребята, которые сейчас осваивают азы военного мастерства, являются сверстниками тех юношей, которые в 1918 году решительно стали против Красного большевистского нашествия.

Держа в руках листовки с надписью «Пам’ятай про Крути», кадеты поклялись быть опорой и поддержкой своей стране, защищать ее целостность и быть достойными памяти таких же молодых ребят, как они сами, павших почти 100 лет назад.

Городской голова Александр Лысенко, открывая памятную доску, отметил, что сегодняшняя дата запечатлелась в украинской истории кровью молодежи и студентов. Ведь, несмотря на свой юный возраст, они показали такую силу воли и гражданскую позицию, которых порой не хватает в уже взрослым людям.

Справка: именно в этот день 300 курсантов военной школы, студентов и гимназистов до последнего бились в неравном бою с тысячной большевистской армией. Цель была одна - не дать захватить родную землю. После пяти часов боя, в плен попали 27 юношей, которых впоследствии расстреляли. В том же году их тела были перевезены в Киев и перезахоронены на Аскольдовой могиле. Долгое время о победоносном подвиге молодых защитников никто не вспоминал, а во времена советской власти их могилы вообще были разрушены.