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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37401

В Конотопе ищут пропавших год назад супругов

Работники Конотопского отдела полиции разыскивают без вести пропавших Петлай Алексея Леонидовича, 1971 года рождения и его жену Петлай Людмилу Вячеславовну, 1985 года рождения, жителей города Конотоп, которые 22 декабря 2015 года не вернулись домой и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины, лицо овальное, нос прямой, глаза карие.

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, лицо продолговатое, нос прямой, глаза серые, брови прямые.

Работники полиции обращаются ко всем гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавших мужчины и женщины, сообщить об этом в Конотопский отдел полиции ГУНП в Сумской области по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14 или по телефонам: 102 или (05447) 6-20-09, сообщает Голос Конотопа.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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