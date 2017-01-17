В Конотопе ищут пропавших год назад супругов Работники Конотопского отдела полиции разыскивают без вести пропавших Петлай Алексея Леонидовича, 1971 года рождения и его жену Петлай Людмилу Вячеславовну, 1985 года рождения, жителей города Конотоп, которые 22 декабря 2015 года не вернулись домой и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины, лицо овальное, нос прямой, глаза карие. Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, лицо продолговатое, нос прямой, глаза серые, брови прямые. Работники полиции обращаются ко всем гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавших мужчины и женщины, сообщить об этом в Конотопский отдел полиции ГУНП в Сумской области по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14 или по телефонам: 102 или (05447) 6-20-09, сообщает Голос Конотопа.