Сумские студенты-стрелки стали чемпионами Украины В Сумах продолжается чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

В манеже СумГУ в воскресенье разыграли первые медали – в личных стрельбах. Чемпионом среди мужчин стал львовянин, студент СумГУ Борис Гирный, «серебро» взял сумчанин, также студент СумГУ Вадим Босенко. «Бронза» досталась львовянину Георгию Иваницкому. Наш Никита Шишкин, лидировавший после квалификации, в итоге занял 4-ое место. Алексей Гунбин, Владислав Лесняк и Валентин Куцый были 9-ми, Александр Скачок – 17-ый.

Среди женщин первенствовала львовянка, студентка СумГПу им. А.С.Макаренко Лидия Сиченикова, которая в финале перестреляла харьковчанку Дарью Павличенко. Еще одна наша студентка-педагог из Новой Каховки Анастасия Павлова стала третьей. Лучшей среди сумчанок была Ирина Хочина – 5-ое место. Вслед за ней - Полина Родионова. Дария Марченко была 9-ой, а Ирина Шишкина, Марина Колесник и Вероника Пинк – 17-ми.

Соревнования юниоров выиграл Антон комар из Ривного, вторым стал харьковчанин Никита Кравчук, третьим еще один ривнянин Сергей Розкидный. Сумчане Александр Мазепа и Павел Метенко были 9-ми, Артем Овчинников и Константин Коринченко – 17-ыми.

Лучшей среди юниорок стала Елена Онуфрийчук, второй – Анна Пархорменко из Киева, третьей – Екатерина Мазорчук из Харькова. Наша Вероника Литовцева была 8-ой, Евгения Чибисова и Леся Снагощенко - 9-ми, Евгения Бадулина – 17-ой.

В блочном луке первенствовали: Александр соколов (Харьков), Богдан Кищак и Сергей Коваль (оба – из Винницы) среди мужчин и Елена Борисенко (Харьков), Ксения Шкляр и Дарья Чабан (обе - Киев) среди женщин. Сумские блочники Роман Васильковский был 9-ым, а Сергей Холодов – 17-ым.

Завтра соревнования завершатся командными стрельбами.