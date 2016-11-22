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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12195

Сумские студенты-стрелки стали чемпионами Украины

В Сумах продолжается чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

В манеже СумГУ в воскресенье разыграли первые медали – в личных стрельбах. Чемпионом среди мужчин стал львовянин, студент СумГУ Борис Гирный, «серебро» взял сумчанин, также студент СумГУ Вадим Босенко. «Бронза» досталась львовянину Георгию Иваницкому. Наш Никита Шишкин, лидировавший после квалификации, в итоге занял 4-ое место. Алексей Гунбин, Владислав Лесняк и Валентин Куцый были 9-ми, Александр Скачок – 17-ый.

Среди женщин первенствовала львовянка, студентка СумГПу им. А.С.Макаренко Лидия Сиченикова, которая в финале перестреляла харьковчанку Дарью Павличенко. Еще одна наша студентка-педагог из Новой Каховки Анастасия Павлова стала третьей. Лучшей среди сумчанок была Ирина Хочина – 5-ое место. Вслед за ней - Полина Родионова. Дария Марченко была 9-ой, а Ирина Шишкина, Марина Колесник и Вероника Пинк – 17-ми.

Соревнования юниоров выиграл Антон комар из Ривного, вторым стал харьковчанин Никита Кравчук, третьим еще один ривнянин Сергей Розкидный. Сумчане Александр Мазепа и Павел Метенко были 9-ми, Артем Овчинников и Константин Коринченко – 17-ыми.

Лучшей среди юниорок стала Елена Онуфрийчук, второй – Анна Пархорменко из Киева, третьей – Екатерина Мазорчук из Харькова. Наша Вероника Литовцева была 8-ой, Евгения Чибисова и Леся Снагощенко - 9-ми, Евгения Бадулина – 17-ой.

В блочном луке первенствовали: Александр соколов (Харьков), Богдан Кищак и Сергей Коваль (оба – из Винницы) среди мужчин и Елена Борисенко (Харьков), Ксения Шкляр и Дарья Чабан (обе - Киев) среди женщин. Сумские блочники Роман Васильковский был 9-ым, а Сергей Холодов – 17-ым.

Завтра соревнования завершатся командными стрельбами.

Спорт Стрельба из лука
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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